Schriesheim. (pol/jasch) Unbekannte brachen in ein Einfamilienhaus in Schriesheim ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Einbrecher am Freitagnachmittag über die Vorderseite des Grundstücks in das Haus im Schauinslandweg.

Sie hebelten eine Schiebetür auf und durchwühlten im Untergeschoss Schränke und Schubladen. Wahrscheinlich ließen die Einbrecher Schmuck und Bargeld in ausländischer Währung mitgehen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.