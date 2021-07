Schönbrunn. (pol/lyd) Am Montagabend kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der L595 zwischen Allemühl und Schönbrunn, teilt die Polizei mit. Dabei wurde eine Person eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Strecke wurde nach dem Unfall voll gesperrt.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr gegen 17.20 Uhr ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer auf der L595 von Allemühl kommend in Richtung Schönbrunn. Beim Überholen eines Fahrradfahrers geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fiat Panda, der von einem 23-Jährigen gefahren wurde. Hierdurch wurde der Fiat Panda nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und kam auf der Fahrerseite an der abfallenden Böschung zum Liegen. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeugfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Beide wurden mit einem Rettungshubschrauber bzw. einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße bis zur Freigabe gegen 20.20 Uhr voll gesperrt. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 40.000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erst am Sonntag war auf der ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

