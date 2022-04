Schefflenz. (pol/msc) Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag ein Auto aufgebrochen und eine Motocross-Maschine gestohlen. Ob die beiden Taten zusammenhängen, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der aufgebrochene Opel stand zwischen 1.45 und 7 Uhr am Sonntag im Schafackerweg in Mittelschefflenz. Die Täter durchsuchten das Fahrzeug und entwendeten aus einer Kasse Bargeld.

Das Motorrad wurde samt Cross-Helm zwischen 20 Uhr am Samstag und 9 Uhr am Sonntag aus einer Garage in der Wiesenstraße entwendet. Die KTM im Wert von rund 10.000 Euro konnte am Sonntag am Ortseingang von Rittersbach mit leichten Beschädigungen aufgefunden werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.