Sandhausen. (pol/mare) Nach dem ersten Crash gab es durch die Wucht des Aufpralls einen zweiten Zusammenstoß in Sandhausen: Wie die Polizei berichtet, gab es bei einem Unfall am Montagnachmittag erheblichen Schaden.

Eine 21-jährige Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Audi in der Straße "Im Heckengarten" in Richtung Heinrich-Lanz-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Carl-Benz-Straße nahm sie einem 69-jährigen Mercedes-Fahrer, der auf der Carl-Benz-Straße in Richtung Herrenwiesenweg unterwegs war, die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mercedes gegen eine entgegenkommenden Mercedes-Vito einer 54-Jährigen geschoben. Die Vito-Fahrerin zog sich dabei Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich zu. Sie wurde von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt.

Der Mercedes des 69-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.