Sandhausen. (pol/sake) Am Montag gegen 12.30 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer über 80-Jährigen in der Hauptstraße in Sandhausen.

Die Seniorin öffnete und bekam von dem Unbekannten eine Zeitung zum Kauf angeboten. Nachdem die Frau abgelehnt hatte, fragte der er nach etwas zum Essen. Die hilfsbereite Frau bat den Mann in die Wohnung und bereitete ihm in der Küche etwas zu. Nur wenig später bemerkte sie eine zweite männliche Person in ihrer Wohnung.

Sie übergab beiden das Essen und forderte die Männer auf zu gehen. Erst als die Unbekannten weg waren, stellte sie fest, dass ihr rund 100 Euro aus ihrem Portemonnaie entwendet wurden. Sie verständigte ein Familienmitglied, das wiederum die Polizei informierte.

Täterbeschreibung:

Beide Personen waren männlich, etwa 180 cm groß, hatten leicht gebräunte Haut und schwarze Haare.

Der Polizeiposten Sandhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06224 2481 zu melden.