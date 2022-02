St. Leon-Rot. (pol/jasch) In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in ein Firmengebäude am Lußhardthof ein. Die Täter hebelten Fenster und Türen auf, gelangten so in das Firmengebäude und entwendeten einen Fernseher. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 entgegen.