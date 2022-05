Rhein-Neckar-Kreis. (pol/sake) Im Hinblick auf die starken Frequentierungen beliebter Treffpunkte in Heidelberg und Mannheim sowie der alljährlichen "Walpurgisnacht" waren die zusätzlich eingesetzten Kräfte am Wochenende vorrangig in den Stadtgebieten Mannheim und Heidelberg eingesetzt. Die Struktur der Konzeption erlaubt es dennoch jederzeit auch bei Störungen im Bereich des Rhein-Neckar-Kreises Einsatzkräfte in die betroffenen Städte und Gemeinden zu verlegen, teilt die Polizei in einer Mitteilung mit. Neben Fußballspielen unterschiedlicher Ligen, sowie der "Maimess" und dem Maimarkt gab es zudem zahlreiche angemeldete, teilweise wiederkehrende, Kundgebungen in den Städten Mannheim und Heidelberg.

Der überwiegende Großteil der Kundgebungen und Fußballspiele verlief friedlich und ohne große Zwischenfälle. Die Einsatzkräfte mussten lediglich vereinzelt einschreiten.

Demo in Heidelberg

So setzte sich am Samstagabend gegen 18 Uhr in Heidelberg ein Demonstrationsaufzug mit rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Thema "Rechte Netzwerke angehen" von der Schwanenteichanlage in Richtung Karlsplatz in Bewegung. Während des Demonstrationsmarschs wurden nach Erreichen der Hauptstraße, in Höhe der Bienenstraße, eine Rauchfackel gezündet sowie polizeifeindliche Parolen gerufen.

Nach einer klaren Ansprache und Aufforderung durch die Kommunikations-Teams, derartige Äußerungen zu unterlassen, kam es zu keinen weiteren Beleidigungen und der Aufzug setzte seinen Marsch ohne weitere Zwischenfälle fort. Während der anschließenden Abschlusskundgebung auf dem Karlsplatz liefen Angehörige von Burschenschaften an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kundgebung vorbei. Hierbei kam es zwischen einzelnen Personen zu verbalen Provokationen, die nach Verlagerung weiterer Einsatzkräfte zum Kundgebungsort jedoch frühzeitig unterbunden werden konnten. Die Abschlusskundgebung verlief daraufhin störungsfrei und wurde gegen 20 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet, so die Polizei in ihrem Bericht.

Fans in Mannheim

Nachdem die türkische Fußballmannschaft "Trabzonspor" am Abend die türkische Fußballmeisterschaft in der Super Lig gewonnen hatte, versammelten sich bis 22 Uhr rund 500 Fußballfans am Wasserturm in Mannheim. Gleichzeitig meldeten Passanten einen aus 20 Fahrzeugen bestehenden Autokorso auf dem Friedrichsring.

Nachdem rund 100 Personen kurzzeitig die Absperrung an der Wasserturmanlage überstiegen und ein Banner mit dem Vereinslogo angebracht sowie vereinzelt Pyrotechnik gezündet hatten, wurden die feiernden Fans gezielt durch die Kommunikations-Teams angesprochen und mittels Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, den verschlossenen Wasserturm zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen die Fans nach. Gegen Mitternacht waren kaum noch Fußballfans im Bereich Wasserturm/Friedrichsring unterwegs.

Poserszene "gecheckt"

Auch die Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsgruppe Poser waren am Freitag und Samstag wieder im Einsatz und führten intensive Kontrollmaßnahmen im Bereich der "Poserszene" durch. Vor allem an den in der Szene beliebten Treffpunkten in den Städten Heidelberg und Mannheim waren die eingesetzten Kräfte mit dem Ziel Ordnungsstörungen und Lärmbelästigungen frühzeitig zu unterbinden vor Ort.

Insgesamt wurden am Wochenende 62 Personen und 48 Fahrzeuge überprüft. Neun Personen gelangten wegen verschiedenen Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige. Neben zwei Handyverstößen, einem Geschwindigkeitsverstoß und einem Rotlichtverstoß gelangten fünf Fahrzeugführer wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Anzeige.

In einem Fall stellten die Einsatzkräfte den BMW eines 26 Jahre alten Mannes sicher, nachdem sie an dem Fahrzeug erhebliche Mängel sowie eine deutliche Überschreitung der Geräuschpegelwerte festgestellt hatten. Ein 44-jähriger Audi-Fahrer muss sich neben einer Anzeige wegen keiner gültigen Betriebserlaubnis zusätzlich auf eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen fehlenden Versicherungsschutzes einstellen.

Heidelberg

Auch feierten Schülerinnen und Schüler den Beginn der Pfingstferien auf den Neckarwiesen der Städte Mannheim und Heidelberg. Auf der Heidelberger Neckarwiese sammelten sich ab dem frühen Nachmittag einige Schüler der umliegenden Schulen, um ihren Abschluss zu feiern. Die Zahl der Schüler wuchs bis etwa 16 Uhr auf etwa 250 Personen an, zu Störungen durch die feiernden Schüler kam es nicht.

Für die Heidelberger Thingstätte verfügte die Stadt Heidelberg auch in diesem Jahr ein Betretungsverbot. Ein Waldbetretungsverbot war jedoch entgegen der Vorjahre nicht beschlossen worden. Die Einsatzkräfte konnten hier bis in die Nacht hinein kein Personenaufkommen feststellen.

Die Heidelberger Altstadt, insbesondere die Untere Straße war am Freitag- und Samstagabend mit bis zu 200 Personen bis in die frühen Morgenstunden gut besucht. Neben kleineren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Feiernden wurden vor allem Ruhestörungen, ausgehend von einzelnen Personengruppen, im Stadtgebiet gemeldet.

Schlägerei in der "Unteren"

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus, nachdem am Bismarckplatz eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet wurde. Nachdem die Beteiligten auf Ansprache der Polizeikräfte nicht reagiert hatten, wurden die Kontrahenten durch den Einsatz von Pfefferspray voneinander getrennt. Ein 23-Jähriger ergriff daraufhin die Flucht, wurde aber wenig später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen. Bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzte sich ein 26-Jähriger leicht. Er wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Auseinandersetzung zwischen Kindern und Jugendlichen

In Mannheim rückten die Einsatzkräfte bereits am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr aus, nachdem im Bereich der Max-Joseph-Straße verbale Streitigkeiten in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zehn Personen geendet hatten. Eine Gruppe Jugendlicher geriet aus bislang nicht bekannten Gründen mit einer Gruppe Kinder in Streit. Im weiteren Verlauf verletzte eine bislang nicht bekannte Person einen 13-Jährigen mit einem mitgeführten Schlagstock im Bereich des Oberkörpers. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Die Gruppe von Jugendlichen ergriff die Flucht. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und hat die Personenbeschreibung von zwei Tatverdächtigen vorliegen:

Person: männlich, etwa 185 cm groß, 16-17 Jahre alt, blonde kurze Haare, helle Haut, auffallend großer Mund, schwarze Bauchtasche.

Person: männlich, etwa 180 cm groß, 16-18 Jahre alt, dunkle mittellange gegelte Haare mit Mittelscheitel, auffallend markantes Gesicht, leichter Operlippenbart, lilafarbener Pullover

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0621 33010 zu melden.