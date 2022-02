Rhein-Neckar. (pol/mün) Ein 49-jähriger Mannheimer und ein 33-jähriger Mann aus Mönchengladbach sollen gemeinsam in Wohnungen in Mannheim sowie in Speyer, Ketsch und Viernheim eingebrochen sein. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sollen sie dabei arbeitsteilig vorgegangen sein.

Der Mannheimer soll aufgrund seiner Tätigkeit in einer Gartenanlage und als Fahrer eines Möbelhauses durch Auskundschaften die jeweiligen Wohnungsobjekte bestimmt haben. Danach sollen die beiden Tatverdächtigen die Wohnungen aufgebrochen und vor allem Schmuck, Münzen, Uhren, hochwertige Damenhandtaschen sowie Bargeld gestohlen haben.

Bei den Taten entstand ein Gesamtschaden von über 160.000 Euro, so die Ermittler. Ihre Taten sollen sie zwischen dem 22. April 2020 und dem 4. November 2021 ausgeführt haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehle gegen einen 49-jährigen italienischen Staatsangehörigen und einen 33-jährigen serbischen Staatsangehörigen erlassen.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnten der 49-Jährige in Mannheim und der 33-Jährige in Mönchengladbach in ihren jeweiligen Wohnungen festgenommen werden.

Ein dritter 44-jähriger in Mannheim geborener Tatverdächtiger befindet sich bereits seit November 2021 wegen des dringenden Verdachts der Beteiligung an zwei Taten in Untersuchungshaft.

Ob den Tatverdächtigen weitere Taten nachgewiesen werden können, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.