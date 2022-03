Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Am Donnerstag hat die Polizei erneut Wohnungen in Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis durchsucht, um gegen gefälschte Impfausweise sicherzustellen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurden die Wohnungen von 17 Verdächtigen im Alter von 14 bis 80 Jahren durchsucht.

So wurden erneut 13 Wohnungen in Heidelberg und Mannheim sowie in den Landkreisen Rhein-Neckar-Kreis und Heilbronn durchsucht, um die falschen Dokumente zu finden. Mit ihnen sollen die Täter versucht haben, einen digitalen Impfpass zu bekommen.

Ausgangspunkt waren die Informationen von Apotheken über den Schummel-Versuch.

Bei den Durchsuchungen wurden etliche falsche Impfausweise gefunden, ebenso mehrere Blanko-Bescheinigungen einer Schnellteststation. Zudem wurden mehrere Mobiltelefone sichergestellt.

Die Zahl der Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit ver- oder gefälschten Impfausweisen steigt weiterhin an. Aktuell werden etwa 360 Sachverhalte von den Ermittlerinnen und Ermittlern der EG "Zertifikat" bearbeitet. Neben Privatpersonen melden sich auch Firmen oder Behörden bei der Kriminalpolizei, um Anzeige zu erstatten.

Update: Donnerstag, 10. März 2022, 16.41 Uhr

Wohnungen wegen gefälschter Impfpässe durchsucht

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis. (pol/sake) Wie die Staatsanwaltschaft sowie die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, wurden am Mittwochmorgen, 26. Januar, zehn Wohnungen von der Ermittlungsgruppe "Zertifikat" durchsucht. Die Ermittler der Kriminalpolizei Heidelberg waren in Mannheim, Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis sowie in Rheinland-Pfalz aktiv.

Es wurden Durchsuchungsbeschlüsse gegen zehn Tatverdächtige im Alter von 20 bis 55 Jahren vollstreckt. Die Tatverdächtigen sollen in Apotheken gefälschte Impfpässe/Impfnachweise vorgelegt haben, um so ein digitales Impfzertifikat zu erhalten.

Die Apothekenmitarbeiter informierten im Nachgang die Polizei, woraufhin die Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Teilweise fielen die gefälschten Impfpässe/Impfnachweise auch durch Kontrollen auf.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden bei den Tatverdächtigen gefälschte Impfausweise, Blankozertifikate für Schnelltests und gefälschte Blankoimpfausweise sowie Handys beschlagnahmt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim sowie der Ermittlungsgruppe "Zertifikat" in diesem Zusammenhang dauern weiter an.

Aktuell liegen über 200 Ermittlungsverfahren für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim vor. Das Gros der Ermittlungsverfahren richtet sich gegen Einzelpersonen. Auch hier werden in Abstimmung mit den zuständigen Staatsanwaltschaften weitere strafprozessuale Maßnahmen geprüft.