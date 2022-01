Region. (pol/sake) Die Polizei bereitete sich erneut auf eine durch die Pandemie geprägte Silvesternacht vor. Besonders im Hinblick auf die Ende Dezember erneut verschärften Corona-Regelungen und den Allgemeinverfügungen der Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, war eine hohe Polizeipräsenz gefordert.

Einsätze in der Silvesternacht

Im Zeitraum vom 31.12., 18 Uhr, bis 1.1., 6 Uhr registrierte das Polizeipräsidiums Mannheim rund 559 Einsätze. Insgesamt wurden 140 Fahrzeuge und 266 Personen kontrolliert. Die Polizei rückte zu 62 Verkehrsunfällen aus, wobei 10 Personen verletzt wurden. Neben Verkehrsunfällen waren die Beamten unter anderem auch bei 57 Ruhestörungen, 27 Streitigkeiten, mehreren Körperverletzungen sowie bei zehn Sachbeschädigungen und mehreren kleinen sowie zwei größeren Bränden im Einsatz.

Ansammlung in Mannheim

An denen in der Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim genannten Plätzen, wie "Wasserturmanlage" und "Plankenkopf", hielten sich über 400 Personen auf. Mithilfe von Lautsprecherdurchsagen wies die Polizei auf die geltenden Regeln hin. Die Verbotsbestimmungen wurden daraufhin von den meisten eingehalten. Lediglich gegen vereinzelte Personengruppen wurden Platzverweise ausgesprochen.

Schreckschusspistole abgefeuert

An der Ecke Wasserturmanlage/Friedrichsring wurden die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht auf einen 23-Jährigen aufmerksam, der mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse in die Luft abfeuerte. Im Rahmen der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist und zudem ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn bestand. Nach Zahlung der Geldstrafe konnte der junge Mann seine Inhaftierung entgehen.

Ähnlich erging es auch einem 52-Jährigen, der gegen Mitternacht auf Höhe "Alter Meßplatz" mehrere Schüsse in die Luft abfeuerte. Auch er führte zwei Schreckschusspistolen mit sich, ohne einen gültigen Schein zu haben. Die Waffen wurden sichergestellt. Gegen beide Männer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Etwa 500 Personen bei der "Alten Brücke" in Heidelberg

In Heidelberg waren bis 23.45 Uhr rund 500 Besucher im Bereich der "Alten Brücke" festzustellen. Um die pandemiebedingten Mindestabstände gewährleisten zu können, wurde der Zugang kurzzeitig gesperrt. Nachdem sich der Platz gegen 0.15 Uhr deutliche geleert hatte, konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Auch im übrigen Rhein-Neckar-Kreis wurden die geltenden Allgemeinverfügungen der jeweiligen Städte und Gemeinden von der großen Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen.

Kind verletzt

In Hockenheim rannte um kurz nach Mitternacht ein 7-jähriges Kind aus einer Hofeinfahrt über die Fahrbahn in der "Obere Hauptstraße". Ein 24-jähriger Fiat-Fahrer konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Dieses wurde dabei leicht verletzt und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Schaufenster eingeschlagen

In Mannheim schlugen Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Limousinenverleihs in der Hafenbahnstraße ein und verursachten rund 4000 Euro Sachschaden. In Schönau beschädigten Unbekannte am Marktplatz einen Briefkasten der Deutschen Post und in Schriesheim beschmierten ein oder mehrere Täter eine Mauer am "Weinbergweg" mit schwarz/oranger Farbe.

Mülltonnen in Brand

In Hockenheim und Heidelberg rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem dort jeweils Mülltonnen in Brand geraten waren. Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost wurden die Rettungskräfte verständigt, nachdem kurz nach Mitternacht ein Feuerwerkskörper das Stoffdach eines Cabrios entzündete und einen Schaden in Höhe von rund 8000 Euro verursachte. In Weinheim waren um kurz nach 4 Uhr Polizei und Feuerwehr im Einsatz, weil im Miramar ein Brand gemeldet wurde.

Polizeipräsident Siegfried Kollmar zur Lage

"Ich bin mit der Silvesternacht sehr zufrieden. Die Mitbürgerinnen und Mitbürger mussten zum Jahreswechsel erneut pandemische Einschränkungen hinnehmen.

Siegfried Kollmar. Foto: Gerold

Erfreulicherweise zeigte der Großteil der Bevölkerung aber Verständnis für die geltenden Corona-Regelungen und startete verantwortungsvoll und umsichtig in das neue Jahr", so der Polizeipräsident Siegfried Kollmar. "Auch in den Innenstädten blieb es, bis auf wenige Ausnahmen, ruhig. Nur vereinzelt waren die Einsatzkräfte gezwungen, gegen Störer, welche die bestehenden Regelungen bewusst missachteten und sich rücksichtslos über die behördlichen Auflagen hinwegsetzten, einzuschreiten."