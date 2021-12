Rauenberg. (pol/mare) Am Samstagnachmittag ist ein Auto in Rauenberg komplett ausgebrannt. Das meldet die Polizei.

Gegen 16 Uhr kam es demnach in den Weinbergen oberhalb der Kreisstraße K4169 am Ortsausgang Rauenberg in Richtung Galgenberg vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zum Brand des Wagens. Ein 80-Jähriger war mit seinem Auto zu seinem Grundstück in den Weinbergen gefahren. Als er gerade die Heimfahrt angetreten hatte, hörte er zuerst einen lauten Knall und sah unmittelbar danach Flammen im Bereich des Motorraums.

Der Mann verließ sofort das Fahrzeug und versuchte eigenständig das Feuer zu löschen, was ihm nicht gelang. Das Auto des 80-Jährigen brannte komplett aus und musste von der hinzugeeilten Feuerwehr mehrfach heruntergekühlt werden.

Anschließend wurde es mit einem Traktor an einen für Feuerwehr und Abschleppdienst zugänglichen Feldweg geschleppt und von dort dann abgeschleppt.