Osterburken. (pol/rl) Die Kriminalpolizei sucht nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Osterburken nach einem Zeugen. Am Montagabend gerieten gegen 19.45 Uhr zwei Männer auf der Brücke der Friedrichstraße in Streit. Dieser mündete darin, dass einer der beiden auf den anderen einschlug. Ein Mann im Alter von circa 50 Jahren griff ein und schlichtete die Situation.

Die Polizei bittet nun diesen Mann sich bei der Kriminalpolizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.