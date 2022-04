Rothenberg. (pol/mün) Weil er zu schnell in die Kurve fuhr, verunglückte ein Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis auf der Landesstraße in Richtung Beerfelden. Wie die Polizei in Erbach berichtet, landete der 20-Jährige am Samstagnachmittag im Graben und kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Die Landstraße war während der Unfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt. Die polizeilichen Maßnahmen wurden durch Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Rothenberg und Beerfelden unterstützt.

Zu einem weiteren Biker-Unfall kam es auf der Kreisstraße von Güttersbach kommend in Fahrtrichtung Olfen. Eine 21-jährige Motorradfahrerin aus dem Rhein-Neckar-Kreis überschlug sich, nachdem sie in einer scharfen Linkskurve einen Fahrfehler gemacht haben soll. Sie zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.