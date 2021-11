Obrigheim. (pol/lyd) Ein Lkw fing am Donnerstagvormittag Feuer und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, teilt die Polizei mit. Der MAN-Lkw, der mit Steinwolle beladen war, geriet beim Technologiepark in Obrigheim-Asbach, gegen 10 Uhr, plötzlich in Brand.

Die Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.