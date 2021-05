Obrigheim. (pol/mare) Die Polizei hat am Donnerstagabend feiernde Abiturienten am alten Sportplatz vertrieben. Dabei ließen die Prüflinge etliche Wertgegenstände zurück, deren Eigentümer die Beamten nun suchen.

Gegen 18.30 Uhr hatten Zeugen laut Polizeimeldung eine Ruhestörung am alten Sportplatz an der Straße "Am Hönig" gemeldet. Die herbeigerufenen Streifenwagenbesatzungen fanden vor Ort circa 50 Personen, die jedoch in den nahegelegenen Wald flüchteten, als sie die Polizei sahen. Wie die Ermittlungen ergaben, handelte es sich bei einem Teil der zuvor Anwesenden um feiernde Abiturienten.

Vor Ort hatten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Vielzahl an Wertgegenständen zurückgelassen: unter anderem Handtaschen, Geldbeutel und ein Fahrrad. Mit einer Lautsprecherdurchsage forderten die Beamten die Personen auf, ihre Sachen abzuholen. Da sich niemand meldete, stellten die Streifenwagenbesatzungen die Gegenstände sicher und brachten sie auf das Polizeirevier.

Die Polizei bittet darum, dass die Eigentümer die Dinge zeitnah abholen, damit diese nicht weiterhin auf der Dienststelle gelagert und anschließend vernichtet werden müssen. Die Besitzer können sich unter der Telefonnummer 06261/8090 melden.