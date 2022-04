Neulußheim/Hockenheim. (RNZ/rl) Die Landesstraße L723 bleibt wegen Bauarbeiten jeweils ein Fahrstreifen je Fahrrichtung eingeengt. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Grund sind die andauernden Sanierungsarbeiten an der Brücke zur Schnellbahntrasse der L723 im Bereich der Deponie Hockenheim.

In zwei Abschnitten werden an der Übergangskonstruktion Stahlteile getauscht und der Korrosionsschutz erneuert. Am gestrigen Mittwoch wurde der erste Abschnitt und der Verkehr in die zweite Bauphase umgestellt, hieß es.

Wegen der derzeitigen Witterungsverhältnisse könnten die Schweißarbeiten und die Arbeiten am Korrosionsschutz nur eingeschränkt ausgeführt werden. Daher und wegen der anstehenden Osterfeiertage können die Arbeiten erst am Mittwoch, 20. April, abgeschlossen werden. Ursprünglich sollten die Arbeiten am morgigen Freitag beendet sein.