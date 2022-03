Neulußheim. (pol/msc) Ein Anhänger hat am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Landesstraße L546 für einen Unfall mit einer verletzten Person gesorgt. Zuvor war laut Polizei ein 72-Jähriger von der Sankt-Leoner-Straße in einen Kreisverkehr eingebogen, um Richtung Reilingen auf die L546 zu fahren. Auf dieser angekommen, löste sich dann aber der Anhänger.

Er schleuderte in einen entgegenkommenden VW, in dem ein 65-jähriger Fahrer mit seiner Familie saß. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, die 58-Beifahrerin und das zweijährige Kind blieben bei dem Unfall unverletzt.

Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von 12.000 Euro. Der Anhänger wurde von der Polizei sichergestellt, gegen den 72-jährigen Verursacher wird wegen einer möglichen Sorgfaltspflichtverletzung und wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.