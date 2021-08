Neckarsulm. (jubu/mün) Beim Brand eines Dachstuhls in Neckarsulm sind am Freitagmorgen mehrere Menschen evakuiert worden. Das Feuer brach gegen 6.10 Uhr während eines heftigen Gewitters im Dachgeschoss eines Reihenhauses in der Pfälzer Straße aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der komplette Dachstuhl. "Die letzten Bewohner verließen bei unserem Eintreffen eigenständig das Haus", so Einsatzleiter Wolfgang Rauh. Sie blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das direkt angebaute Haus verhindern. Ermittler der Polizei prüfen derzeit, ob ein Blitzschlag ursächlich für den Brand war.

Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar - die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.