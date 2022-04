Neckarsulm. (pol/msc) Bei einem Unfall auf der Bundesstraße B27 bei Neckarsulm wurde ein Rollerfahrer tödlich verletzt. Der 68-Jährige war laut Polizeibericht gegen 15.30 Uhr in Richtung Mosbach unterwegs und wollte offenbar mehrere Fahrzeuge überholen, die im Stop and Go unterwegs waren.

An der Abfahrt in Richtung Amorbach kollidierte er mit einem 36-jährigen VW-Fahrer, der laut Polizei wohl versuchte zu wenden. Der Rollerfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Bundesstraße B27 musste für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Die vier Insassen des VW erlitten einen Schock, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.