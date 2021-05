Neckargemünd. (pol/ppf) Am frühen Donnerstagmorgen brachen mehrere Täter in das Schulzentrum ein. Ein Zeuge bemerkte dort um kurz nach 2 Uhr verdächtige Personen und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Streife war das Schulzentrum hell erleuchtet, im Realschultrakt wurden zwei Personen rennend beobachtet. Als die Eindringlinge über ein Fenster des Südflügels flüchten wollten, wurde einer von ihnen festgenommen. Seinem Komplizen gelang die Flucht in Richtung Ortsmitte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Mann. Bei ihm wurde deine Softairwaffe sichergestellt, darüber hinaus hatte er noch eine Packung Mund-Nasen-Schutzmasken dabei, die er aus der Schule entwendet haben dürfte. Ein erster Alkoholtest ergab bei ihm 2,2 Promille.

Bei seinem Mittäter handelt es sich womöglich um einen gleichaltrigen, ca. 20-jährigen Mann mit dunkelblonden Haaren und einer roten Jacke. Bei seiner Flucht warf er eine Flasche Desinfektionsmittel weg, die wohl ebenfalls aus der Schule stammt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief ohne Ergebnis.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 21-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen insbesondere zu seinem Mittäter dauern noch an, schreibt die Polizei. Zeugen, die etwas über den flüchtigen Mittäter wissen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.