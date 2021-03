Neckargemünd. (cm) Für Fahranfänger ist die große Kreuzung an der Friedensbrücke in Neckargemünd eine Herausforderung – vor allem wenn sie von der Altstadt kommend in Richtung Bammental abbiegen wollen. Denn dann muss man mitten auf der Kreuzung stehen bleiben und warten, bis kein Auto mehr von Schlierbach kommend in die Altstadt fahren möchte. Der 18-jährige Fahrer eines Audi A4 hat am Freitag gegen 19.35 Uhr jedoch genau in dieser Situation einen entgegenkommenden Honda übersehen. Dies teilte die Polizei auf RNZ-Anfrage mit.

Ein Sprecher berichtete, dass es beim Abbiegen zum Zusammenstoß kam. Dabei wurden sowohl der 18-Jährige, der alleine im Wagen saß, als auch der 27-jährige Beifahrer im Honda zum Glück nur leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe und klemmte zur Sicherheit die Batterien der beiden Unfallfahrzeuge ab. Bis 20.30 Uhr kam es nach Angaben des Polizeisprechers zu Verkehrsbehinderungen.