Neckarbischofsheim. (pol/rl) Ein Gabelstapler geriet am Samstagnachmittag auf einem Firmengelände in Brand. Das Elektrofahrzeug war von Mitarbeitern gegen 11 Uhr im Freien auf einem umzäunten Firmengelände in der Uhlandstraße abgestellt worden. Danach soll es nicht mehr bewegt worden sein, meldete die Polizei.

Gegen 17 Uhr bemerkte dann ein 50-jähriger Nachbar, dass das Fahrzeug brannte. Gemeinsam mit Nachbarn löschte er den Brand. Die verständigte Feuerwehr musste vor Ort nur noch geringe Nachlöscharbeiten absolvieren.

Eine Gefahr für Personen oder Gebäude entstand der Polizei zufolge nicht. Der Polizei zufolge war ein technischer Defekts am Fahrzeug für das Feuer verantwortlich. Der Sachschaden soll im hohen vierstelligen Bereich liegen.