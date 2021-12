Mosbach. (pol/sake) Weil ein Verkehrsteilnehmer am Mosbacher Kreuz an der dortigen Baustellenampel vermutlich auf die falsche Richtungsfahrbahn auffuhr, konnten mindestens zwei entgegenkommende Autos nur durch rasche Reaktion einen Zusammenstoß verhindern, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend, 1. Dezember, gegen 22 Uhr. Ein roter Opel kam aus Obrigheim, entlang der B27 in Richtung Mosbach. Mehr Angaben konnte die beiden gefährdeten Fahrer nicht machen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum roten Opel machen können. Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte unter der Telefonnummer 06261/8090 melden.