Mosbach. (pol/stoy) Die Mosbacher Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen: Am Wochenende ist in der Brucknerstraße ein geparkter Audi A4 beschädigt worden. Wie die Polizei informierte, stellte der Besitzer das Fahrzeug am Freitagmorgen gegen 7 Uhr in einem Hof neben der Fahrbahn ab, bis er gegen 17 Uhr wieder mit dem Auto davonfuhr.

In diesem Zeitraum blieb der Fahrer oder die Fahrerin eines anderen Fahrzeugs vermutlich beim Rangieren an dem Audi hängen. Anstatt den Unfall dem Besitzer oder der Polizei zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon und hinterließ nichts als einen Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 entgegen.