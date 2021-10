Mosbach. (pol/mare) Ein toter Hund wurde am Freitagmittag in Mosbach in einer Plastiktüte aus der Elz geborgen. Das teilt die Polizei mit.

Das Tier wurde gegen 13.15 Uhr von einem Mann an der "Alten Neckarelzer Straße" im Wasser entdeckt und mit einem Haken aus dem Wasser geholt. Der Mischling wurde an die Tierrettung übergeben und in eine Tierarztpraxis zur Untersuchung gebracht.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und möglichen Verstößen dauern an.