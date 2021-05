Mosbach. (pol/ppf) Weil er betrunken am Neckarelzer Bahnhof randalierte, musste ein 26-Jähriger am Montagabend in Gewahrsam genommen werden. Dabei randalierte der Mann und spuckte in den Streifenwagen. Außerdem versuchte er nach den Beamten zu treten und beleidigte sie massiv. Die Angriffe konnten abgewehrt werden und der Mann, der einen Alkoholgehalt von mehr als zwei Promille aufwies, musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.