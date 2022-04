Mosbach. (pol/mare) Acht Hasen der Rasse Sachsengold haben Unbekannte in Diedesheim gestohlen. In der Nacht auf Donnerstag verschwand laut Polizeimitteilung ein Hase und in der folgenden Nacht auf Freitag weitere sieben Stallgenossen aus dem Gehege am Schreckhof.

Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf die Hasendiebe geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 06261/8090 melden.