Mosbach. (pol/mare) Ungewöhnlich war ein Unfall am Donnerstagnachmittag in Mosbach. Ein Autofahrer wurde nämlich eingeklemmt - mit seinem eigenen Wagen, wie die Polizei mitteilt.

Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 62-Jähriger demnach mit seinem Audi trotz Verbotsschildes auf dem Hardhofweg zwischen Hardhof und der Landesstraße. Wegen Gegenverkehr musste der Mann anhalten. Der entgegenkommende 43-jähriger Renault-Fahrer hielt ebenfalls an, stieg aus und wollte den 62-Jährigen offenbar darauf hinweisen, dass er dort nicht fahren dürfe.

Da der 43-Jährige wohl vergessen hatte, sein Auto zu sichern, setzte sich dieses in Bewegung und rollte auf den Audi. Der 43-Jährige wurde zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Beide Autofahrer müssen nun mit Anzeigen rechnen.