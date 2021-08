Mosbach. (pol/rl) Bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend in Mosbach wurden zwei Frauen leicht verletzt. Gegen 19 Uhr war laut Polizeibericht die 18-jährige Fiat-Punto-Fahrerin auf der Odenwaldstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Amthausstraße übersah sie vermutlich einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Opel Adam und fuhr mit ihrem Wagen auf.

Durch den Aufprall wurde die 18-Jährige und die 47-jährige Opel-Fahrerin leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden an beiden Autos.