Meckesheim. (pol/mare) Mehr als sechs Wochen nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in der Eschelbronner Straße (siehe unten) ist der 85-jährige Bewohner an den Folgen der erlittenen Rauchgasvergiftung in der Nacht auf Dienstag in einer Klinik verstorben. Das teilt die Polizei mit.

Der Brand war am Sonntagvormittag, 30. Januar, in der Küche des Anwesens ausgebrochen und hatte einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet.

Nach den gemeinsamen Feststellungen der Brandexperten des Polizeireviers Neckargemünd und eines Sachverständigen, dürfte die Ursache des Feuers ein defektes Kabel eines Mehrfachsteckers gewesen sein.

Update: Dienstag, 22. März 2022, 10.25 Uhr

Defektes Kabel führt zu Zimmerbrand

Meckesheim. (pol/sake). Wie die Brandexperten des Polizeireviers Neckargemünd gemeinsam mit Sachverständigen feststellten, dürfte der Brand in einem Einfamilienhaus in der Eschelbronner Straße nach den derzeitigen Erkenntnissen auf ein defektes Kabel eines Mehrfachsteckers zurückzuführen sein.

Am Samstagmorgen, gegen 8.40 Uhr, rückten die Rettungskräfte und die Polizei aufgrund eines Brandes in einem Familienhaus in Meckesheim aus.

Die Einsatzkräfte wurden in die Eschelbronner Straße wegen eines Zimmerbrandes in einem Einfamilienhaus gerufen, teilt die Polizei mit. Der Brand brach aus bislang unbekannten Gründen im Erdgeschoss des Einfamilienhauses aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Meckesheim und Mönchzell hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Ein 44-jähriger Hausbewohner konnte das Anwesen selbstständig verlassen, ein 85-Jähriger wurde durch die Rettungskräfte geborgen. Er kam aufgrund einer Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Der Gesundheitszustand ist soweit stabil.

Derzeit können über die genaue Brandursache, sowie die Schadenshöhe noch keine näheren Auskünfte erteilt werden, jedoch ist das Wohnhaus aktuell unbewohnbar.

Update: Freitag, 4. Februar 2022, 09.59 Uhr