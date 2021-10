Meckesheim. (pol/mün) Ein 16-Jähriger wird von der Polizei wegen Körperverletzung und Beleidigung sowie Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Am späten Samstagabend gegen 23.20 Uhr soll er im Bereich der Unterführung in der Bahnhofstraße einen 62-Jährigen erst beleidigt und dann mit Schlägen und Tritten angegangen haben, so die Polizei. Durch Zeugen wurde der 16-Jährige von Weiterem abgehalten und der Polizei übergeben.

Gegen 00.40 Uhr fiel der 16-Jährige erneut einer Streife des Polizeireviers Sinsheim auf, da er unsicher mit seinem Fahrrad fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.