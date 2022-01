Rottweil/Mannheim/Ludwigshafen. (pol/rl) Eine zehnköpfige Betrügergruppe aus dem Bereich Mannheim ist aufgeflogen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidiums Konstanz mit. Die Täter sollen mit der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" etliche ältere Bürger angerufen und dabei Bargeld und Wertsachen im Wert von mehr als 750.000 Euro erbeutet haben.

Ein 28-Jähriger und 21-Jähriger kamen jetzt in Untersuchungshaft. Zwei weitere Verdächtige wurden bereits vor wenigen Wochen auf frischer Tat festgenommen, hieß es.

Am vergangenen Mittwochmorgen durchsuchten mehr als einhundert Polizeibeamte 16 Wohnungen und Arbeitsstellen im Raum Mannheim und Ludwigshafen. Hinweisen zufolge soll die streng hierarchisch gegliederte Gruppe aus der Türkei gesteuert worden sein. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten auch einen fünfstelligen Bargeldbetrag, der mutmaßlich aus Straftaten stammt.

Bei einem 29- und einem 30-Jährigen wurden Unterlagen sichergestellt, die darauf hinweisen, dass die Gruppe auch mit gefälschten Impfausweisen gehandelt hat. Insgesamt soll die Gruppe für 17 Taten und mehr als 750.000 Euro Gesamtschaden verantwortlich sein.

Bereits seit einiger Zeit waren die Ermittler der zuständigen Fachinspektion der Rottweiler Kripo den Verdächtigen auf der Spur.

Erste Ermittlungserfolge gab es bereits im November und Dezember: Ein 22-jähriger türkischer Staatsangehöriger wurde festgenommen, als er in Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis eine 76-jährigen Frau betrügen wollte. Drei Wochen später nahmen die Ermittler in Oberndorf am Neckar einen 30-jährigen Deutschen bei der Übergabe eines fünfstelligen Geldbetrags fest.

Die Ermittlungen und Auswertungen der Beweismittel dauern an.

Info: Tipps und Verhaltenshinweise für solche Betrugsfälle gibt es unter www.polizei-beratung.de und bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle.