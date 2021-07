Mannheim. (pri) Völlig ausgebrannt sind am Freitagvormittag zwei Autos in der Mannheimer-Oststadt. Aus bisher unbekannten Gründen sind ein Peugeot sowie ein Skoda, die an der Ecke Philosphenplatz/Spinozastraße geparkt waren, in Brand geraten. Nach ersten RNZ-Informationen standen die Fahrzeuge beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Ein daneben stehender Mini Cooper wurde durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt.

Weitere Informationen folgen.