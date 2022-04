Mannheim-Innenstadt. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Montagmorgen auf der Jungbuschbrücke ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Eine 58-jährige Frau war kurz nach neun Uhr mit ihrem Volvo auf der Jungbuschbrücke in Richtung Neckarstadt unterwegs. Auf bislang unbekannten Gründen kam sie nach links von ihrer Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr.

Dabei stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden 59-jährigen VW-Fahrer zusammen. Der Fahrer des VW musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert. Die 20-jährige Beifahrerin im VW sowie die beiden 78- und 50-jährigen Mitfahrerinnen im Volvo wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war an im Einsatz.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aus den Fahrzeugen liefen Betriebsstoffe aus und verschmutzten die Fahrbahn. Diese musste durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die Jungbuschbrücke war während der Unfallaufnahme vorübergehend in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung in Fahrtrichtung Innenstadt dauert nach wie vor an. In Richtung Neckarstadt wurde zwischenzeitlich eine Fahrspur wieder freigegeben. Es ergaben sich erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.