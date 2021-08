Eine Polizeistreife konnte Jugendliche in Obrigheim gerade noch davon abhalten, von der Neckarbrücke zu halten. Symbolfoto: dpa

Mannheim. (pol/mare) Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag angegriffen worden. Verletzt sprach er eine Polizeistreife an, wie die Beamten mitteilen.

Gegen 1.20 Uhr sprach der junge Mann demnach die Polizisten an der Wasserturmanlage an. Ein Unbekannter habe ihn angegriffen, berichtete er. Da er schwere Gesichtsverletzungen erlitten hatte, wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Eine Beschreibung des Angreifers konnte er nicht machen.

Für diesen Fall sucht die Polizei Zeugen, die sich melden können unter Telefon 0621/1743310.

Während der 19-Jährigen den Angriff den Beamten schilderte und dann von Sanitätern versorgt wurde, störte ein betrunkener 21-Jähriger mehrfach. Trotz der Aufforderung der Polizisten, weiterzugehen, blieb er vor Ort und provozierte, beleidigte und spuckte einen der beiden Polizisten an. Er wurde daraufhin festgenommen und aufs Revier gebracht.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Nachdem er wenige Stunden später wieder nüchtern war, wurde er entlassen. Ob und inwieweit er mit den Verletzungen des 19-Jährigen zu tun hat, muss die Polizei noch ermitteln.