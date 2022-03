Gegen den 55-jährigen Fahrradfahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Mannheim. (pol/sake) Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte am Sonntagabend ein 55-jähriger Fahrradfahrer in der Mannheimer Innenstadt.

Der 55-Jährige war gegen 23.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße zwischen L3 und M3 in Richtung Kaiserring unterwegs. An der Kreuzung stieß er gegen den Mercedes eines 47-jährigen Mannes, der an der Kreuzung angehalten hatte. Ihm war die unsichere Fahrweise des 55-Jährigen bereits zuvor aufgefallen.

Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten auch gleich deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.