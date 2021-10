Mannheim. (pol/lyd) Eine Zeugin bemerkte am Montagabend gegen 18.20 Uhr eine beschädigte Geschwindigkeitsanzeige. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich diese in der Badenweilerstraße im Stadtteil Seckenheim. Als sie den Schaden bemerkte, verständigte sie die Polizei.

Ersten Ermittlungen zufolge, hatte sich ein bislang Unbekannter rabiat an dem elektronischen Gerät, das an einem Verkehrsschild montiert war, zu schaffen gemacht, um so die darin befindliche Speicherkarte zu entwenden.

Bei dem Geschwindigkeitsmesser handelt es sich jedoch lediglich um ein Messgerät, dass die gefahrene Geschwindigkeit von Fahrzeugen misst, jedoch keinerlei personenbezogene Daten speichert oder Lichtbilder fertigt. Ob der oder die Täter davon ausgegangen war, mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit erfasst worden zu sein und daher mögliche Konsequenzen erwarteten, ist bislang Ermittlungssache.

Das Polizeirevier Ladenburg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die am Montag oder die Tage zuvor verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 06203 93050 an die Ermittler des Polizeireviers Ladenburg zu wenden.