Mannheim. (pol/mare)

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte versucht, in einer Mannheimer Bankfiliale einen Geldautomaten zu sprengen. Das meldet die Polizei.

Von einem Passanten war gegen 3.30 Uhr am Morgen der Schaden an einem der drei Geldautomaten in der Filiale im Speckweg festgestellt worden. Der Geldautomat wurde durch die Explosion zwar beschädigt, allerdings wurde kein Bargeld entwendet. Die beiden weiteren Automaten blieben unversehrt. Die Polizei leitete noch in der Nacht umgehend eine Fahndung nach verdächtigen Personen und Fahrzeugen ein. Der Sachschaden beträgt einige Tausend Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich unter Telefon 0621/1744444 melden können.