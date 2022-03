Mannheim. (pol/msc) Vier Frauen stritten sich am Freitagnachmittag in einer Straßenbahn in Mannheim erst verbal, dann körperlich. Auslöser war laut Polizeiangaben eine Meinungsverschiedenheit um den Platz zweier Kinderwagen. Zwei der Frauen im Alter zwischen 24 und 41 wurden bei der Auseinandersetzung im Gesicht verletzt.

Wie es zum Vorfall kam, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt, daher sucht sie Zeugen, die am Freitag gegen 17:40 in der Straßenbahnlinie 4a unterwegs waren und den Streit mitbekommen haben. Sie sollen sich unter der Rufnummer 0621/33010 melden.