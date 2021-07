Mannheim. (pol/lyd) Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Beamte des Polizeireviers Ladenburg einen 36-Jährigen festnehmen. Wie die Polizei mitteilt, war dieser gerade dabei die Außenbestuhlung einer Gaststätte zu entwenden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machte der Zeuge eine Streife um 1.50 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der sich in der Seckenheimer Hauptstraße gerade an der gesicherten Außenbestuhlung einer Gaststätte zu schaffen machte. Als der Täter die Uniformierten bemerkte, flüchtete er kurzerhand, konnte jedoch eingeholt und festgenommen werden.

Bei einer Durchsuchung wurde der Schlüssel eines Kastenwagens sichergestellt, der in unmittelbarer Nähe zum Tatort geparkt war. Im Laderaum waren bereits mehrere Stühle, Tische und Bänke der Gaststätte verladen worden, bei denen der Mann die Sicherung zuvor durchtrennt hatte.

Das Außenmobiliar wurde wieder ausgeladen und vor Ort durch die Beamten gesichert. Der 36-Jährige, der knapp 0,6 Promille Alkohol in seiner Atemluft hatte, musste die Beamten begleiten und gelangt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls zur Anzeige.