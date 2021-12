Mannheim. (pol/mare) Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Mannheim. Das berichtet die Polizei.

Ein 23-jähriger Mann war kurz nach 17 Uhr mit seinem Opel Calibra auf der Bundesstraße B38 stadtauswärts unterwegs. Beim Abbiegen in die Koblenzer Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit einem 42-jährigen Ford-Transit-Fahrer zusammen, der auf der Koblenzer Straße in Richtung der Straße "Hinter dem Wolfsberg" unterwegs war.

Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die beiden Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Nach Abschluss der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.