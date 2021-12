Mannheim. (pol/sake) Teilnehmer einer nicht angemeldeten Versammlung haben am Samstagnachmittag, 11. Dezember, gegen 13.30 Uhr die Einfahrt in die Fressgasse blockiert.

25 Personen demonstrierten auf der Straße stehend und sitzend zum Thema Klimawandel, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Straße wurde zudem mit Blumentöpfe und ähnlichen Gegenständen blockiert. Mehrere Personen waren mittels Bügelschlössern an einem aus Paletten und Pappe gefertigten Automodell angeschlossen. Eine Person hatte sich mit Klebstoff an den Füßen auf dem Straßenbelag festgeklebt. Ein weiterer Demonstrant bestieg einen Laternenmast und harrte hier in etwa vier Metern Höhe bis zum Ende der Blockade aus. Da die Blockade der sonst stark befahrenen Straße eine Straftat darstellt, wurden die Teilnehmer mehrfach aufgefordert, die Straße zu räumen.

Nachdem Die Demonstranten den Aufforderungen nicht nachkamen, begleitete die Polizei 18 Personen von der Straße und nahm deren Personalien auf. Die Personen mussten teilweise getragen werden. Eine Teilnehmerin wehrte sich gegen die Maßnahmen.

Zudem erhielt ein Bräutigam eine Anzeige wegen Körperverletzung. Er hatte es auf dem Weg zu seiner Hochzeit sehr eilig und konnte wegen der Demo die Straße nicht passieren. Ungeduldig legte er bei den polizeilichen Maßnahmen selbst Hand an, um die Räumung zu beschleunigen.

Die Polizei war mit Einsatzkräften aus Mannheim und Heidelberg vor Ort. Feuerwehr und Rettungsdienst waren, insbesondere zur "Lösung" der festgeklebten Person, unterstützend tätig. Die Fressgasse konnte um 16 Uhr wieder freigegeben werden.