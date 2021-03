Mannheim. (pol/lyd) Ein 48-jähriger Skoda-Fahrer fuhr am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, von der B38a aus auf die B36 / Ludwigshafener Straße in Richtung Mannheim-Zentrum. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er in Höhe einer dortigen Ampelanlage, aufgrund zu geringen Abstandes, auf eine vor ihm abbremsende 61-jährige Opel-Fahrerin auf.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Pkw des 48-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.