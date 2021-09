Mannheim. (pol/lyd) Ein unbekannter Autofahrer stieß am Dienstagabend im Stadtteil Neckarstadt-West mit einem Fußgänger zusammen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Stockhornstaße in Richtung Mittelstraße unterwegs. Dabei übersah er einen 29-Jährigen, der gerade die Fahrbahn überquerte und erfasste ihn.

Der Fahrer hielt kurz an, beschleunigte anschließend jedoch wieder und entfernte sich von der Unfallstelle. Der 29-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß Prellungen am Unterschenkel und am Knie. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einem Zeugen zufolge war es ein weißes Auto mit ausländischem Kennzeichen. Zeugen des Unfalls, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.