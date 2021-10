Mannheim. (pol/mare) Eine Nachbarin hat am Samstag dafür gesorgt, dass ein älterer Mann aus einer hilflosen Lage gerettet wird. Das berichtet die Polizei.

Weil ihr älterer Nachbar am Samstagvormittag nicht wie gewöhnlich die Rollläden hochgezogen hatte, befürchtete die Frau in der Straße "Beim Johannkirchhof", dass etwas passiert sein könnte und wählte gegen Mittag den Notruf. Da eine Abfrage in den umliegenden Krankenhäusern negativ verlief, entschieden sich die alarmierten Beamten, die Wohnungstür des Seniors mithilfe der Feuerwehr zu öffnen. In der Küche fanden sie dann den Mann, der am Boden lag Er war gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen.

Er hatte aber er nur eine leichte blutende Schürfwunde am Arm, die von den Rettungskräften vor Ort versorgt werden konnte. "Eine wachsame Nachbarschaft zahlt sich also nicht nur zur Verhinderung von Wohnungseinbruch aus", schreibt die Polizei.