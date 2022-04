Mannheim/Köln/Bonn. (pol/msc) Die Polizei Köln sucht aktuell nach einem jungen Mann, der sich nach bisherigen Ermittlungen auch im Raum Mannheim aufhalten könnte. Er soll in einer Diskothek in Köln gemeinsam mit einem 22-jährigen Begleiter einen 30-jährigen Mann durch Tritte und Schläge lebensgefährlich verletzt haben. Das teilte die Polizei mit, die nun nach dem Täter fahndet.

Fahndungsfotos des Verdächtigen







Der 30-Jährige konnte dank einer Notoperation gerettet werden und befindet sich seitdem in ärztlicher Behandlung. Die Tat fand am Morgen des 20. März statt. Überwachungskameras haben den mutmaßlichen Täter aufgenommen. Er wird als circa 1,70 Meter groß und athletisch beschrieben und trägt einen auffälligen Pott-Schnitt mit Mittelscheitel. Hinweise zu dem Mann sollen unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gemeldet werden.