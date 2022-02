Mannheim. (pol/jasch) Ein 19-Jähriger verursachte mit 2,3 Promille einen Auffahrunfall.

Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr, wie der 19-jährige Fahrer eines Fiat in der Bruchsaler Straße Schlangenlinien fuhr und dann auf zwei am Straßenrand geparkte Autos auffuhr. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Polizisten nahmen den Unfallverursacher mit zum Revier. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,3 Promille. Der 19-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und sieht einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.