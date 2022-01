Mannheim. (pol/sake) Die Polizei stellte in der Silvesternacht mehrere Personen fest, die ohne einen Führerschein unterwegs waren:

1. Am frühen Freitagabend gegen 19.55 Uhr hielt ein 21-Jähriger zunächst mit seinem "Mini-Bagger" an einer roten Ampel in der Dalbergstraße an. Plötzlich fuhr dieser rückwärts und kollidierte mit dem BMW eines dahinter haltenden 46-Jährigen. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro, teilt die Polizei mit. Der "Mini-Bagger" blieb unversehrt. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 21-Jährigen stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem hatte der Mann knapp 1,6 Promille Alkohol im Blut. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

2. Am Freitag gegen 21.15 Uhr stellte Polizisten im Viernheimer Weg einen Rollerfahrer fest, der ohne Helm unterwegs war. Bei einer Kontrolle sahen die Polizisten, dass am Roller des 14-Jährigen ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem war der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 14-Jährige gab an, den Roller lediglich geliehen zu haben. Da die Eigentumsverhältnisse des Rollers nicht geklärt werden konnten, wurde dieser durch die Beamten sichergestellt. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

3. Gegen 4 Uhr führten Beamte in der Pyramidenstraße eine Fahrzeugkontrolle durch. Der 37-jährige Fahrer des Opel konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Gegen den Halter wird ebenfalls ermittelt.

4. Der Audi eines 29-Jährigen musste am frühen Samstagmorgen aus dem Gleisbett in Höhe der Haltestelle "Hauptfriedhof" geborgen werden. Der 29-Jährige war mit seinem Audi gegen 4.20 Uhr auf der Straße Am Friedhof gefahren, verbotswidrig nach links in die Röntgenstraße abgebogen und anschließend im Gleisbett stecken geblieben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei ihm etwa 1,6 Promille Alkohol fest. Dem Mann war bereits wegen Trunkenheit im Straßenverkehr der Führerschein entzogen worden, weshalb gegen ihn neben der Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Während der Bergung des Audis musste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, sowie die Oberleitung kurzzeitig abgeschaltet werden. Am Audi entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.