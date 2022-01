Mannheim. (pol/rl) Zu einem Personenunfall im Hauptbahnhof kam es am Mittwoch gegen 13.20 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, war eine Person in die Gleise vor einen Zug gesprungen sein. Das umsichtige Verhalten eines Triebfahrzeugführers verhinderte, das die Person schwerer verletzt wurde. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten nach seiner Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Im Einsatz die Feuerwehr Mannheim, Rettungskräfte und ein Notarzt, ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie mehrere Streifen von Landes- und Bundespolizei. Notfallseelsorger mussten nach dem Vorfall mehrere Zeugen betreuen.

Die Gleise 1 bis 3 waren zwischen 13.20 und 14.20 Uhr für die Einsatzmaßnahmen gesperrt.