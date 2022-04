Mannheim. (pol/mare) Am Montagabend gegen 18.20 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Sprinter in Mannheim. Das berichtet die Polizei.

Die Unfallstelle war um 22 Uhr wieder geräumt und für den Verkehr freigegeben. Der 25-jährige Sprinter-Fahrer fuhr gegen 18.15 Uhr auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Diffenestraße, wobei er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet. Dabei stieß er frontal mit einem Lkw zusammen.

Der 61-Jährige Lkw-Fahrer wurde hierbei nicht verletzt. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Otto-Hahn-Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Neben zahlreichen Kräften der Polizei waren drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Mannheim vor Ort.

Update: Dienstag, 5. April 2022, 00.45 Uhr